Россельхозбанк на треть увеличил кредитный портфель экспортно-ориентированных компаний АПК

СЕГОДНЯ 10:00 2019-07-23T10:00:23+03:00

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Кредитный портфель экспортно-ориентированных компаний АПК АО «Россельхозбанк» достиг 193 миллиардов рублей, что на 30 процентов превышает результат за аналогичный период 2018 года.

Объем выдач кредитов компаниям АПК, ориентированным на экспорт, составил 96 миллиардов рублей. Об этом сообщил Председатель Правления АО «Россельхозбанк» Борис Листов по итогам выездного совещания по вопросам стимулирования экспорта сельскохозяйственной продукции под руководством Председателя Правительства РФ Дмитрия Медведева.

В обсуждении приняли участие заместитель председателя Правительства РФ Алексей Гордеев, Министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев, Полномочный представитель президента России в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев и главы субъектов России. Мероприятие состоялось на площадке крупнейшего в Курской области мясоперерабатывающего завода ГК «Агропромкомплектация» давнего партнера РСХБ, занимающего шестое место на российском рынке по производству свинины. Продукция предприятия успешно экспортируется во Вьетнам, Гонконг и страны Таможенного союза.

В ходе совещания Дмитрий Медведев отметил, что в целом по стране решены задачи продовольственной безопасности. Он добавил, что агропромышленный комплекс в России растет быстрыми темпами, и напомнил, что в 2018 году на экспорт было поставлено сельхозпродукции и продовольствия почти на $26 млрд, Россия вошла в число стран-лидеров по экспорту зерна. Премьер указал на необходимость помогать аграриям в работе по выходу на внешние рынки, подчеркнув, что соответствующие меры в бюджете РФ предусмотрены.

ИСТОЧНИК KP.RU