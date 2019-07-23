Сам себе детектив: кузбассовец установил дома камеру, чтобы поймать вора

СЕГОДНЯ 11:04 2019-07-23T11:53:38+03:00

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Один из жителей Новокузнецка обратил внимание на то, что из его квартиры стали пропадать деньги. Суммы были серьезными для мужчины, и тогда он решил поймать воришку. Для этого горожанин установил дома камеру наблюдения.

28-летний новокузнечанин, вернувшись домой с работы, обнаружил, что из квартиры пропали деньги. Прошло совсем немного времени, и грабитель еще раз наведался к горожанину. В этот рах он также похитил ценности. Решив поймать грабителя за руку, мужчина установил дома камеру наблюдения. И в третий визит грабителя она засняла, как тот похищает деньги и драгоценности. В общей сложности ущерб составил порядка 140 тысяч рублей.

Новокузнечанин с записью обратился в полицию, и стражи порядка задержали 42-летнего злоумышленника. Тот оказался коллегой потерпевшего: они вместе занимались ремонтными работами. Их новый объект находился рядом с домом потерпевшего. Грабитель в тайне от напарника брал его ключи, наведывался к нему в гости, похищал деньги и ценности, а потом возвращал ключи обратно.

Стражам порядка удалось вернуть владельцу лишь ювелирные украшения, а деньги воришка успел растратить. Теперь его ждет наказание. К уже имеющимся судимостям добавится еще одна, а срок лишения свободы может составить до шести лет.

ИСТОЧНИК KP.RU