Стала известна причина смерти шеф-редактора «Пусть говорят» Дениса Коновалова
Стало известно, отчего умер уроженец Кузбасса, шеф редактор программы «Пусть говорят» Денис Коновалов. Мужчина не смог справиться с лейкозом.
Печальная новость стала известна в понедельник – о смерти своего сотрудника сообщил Первый канал. Денис Коновалов был одним из шеф-редакторов ток-шоу «Пусть говорят». Здесь же работала его супруга Алина, совместно с которой он растил сына.
Денис Коновалов несколько лет назад переехал в Москву из Кузбасса, где он четыре года работал шахтером. В столицу он бросился за мечтой стать шеф-редактором «пусть говорят» - и у молодого амбициозного сибиряка все получилось.
Как сообщает «СтарХит», Денис Коновалов умер от лейкоза – «сгорел» буквально за месяц.
ИСТОЧНИК KP.RU