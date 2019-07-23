2019-07-23T11:52:16+03:00
Общество

Стала известна причина смерти шеф-редактора «Пусть говорят» Дениса Коновалова

Уроженец Кузбасса скончался в 29 лет
Екатерина БОРМОТОВА
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Денису Коновалову было 29 лет. Скриншот: Первый каналДенису Коновалову было 29 лет. Скриншот: Первый канал
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Стало известно, отчего умер уроженец Кузбасса, шеф редактор программы «Пусть говорят» Денис Коновалов. Мужчина не смог справиться с лейкозом.

Печальная новость стала известна в понедельник – о смерти своего сотрудника сообщил Первый канал. Денис Коновалов был одним из шеф-редакторов ток-шоу «Пусть говорят». Здесь же работала его супруга Алина, совместно с которой он растил сына.

Денис Коновалов несколько лет назад переехал в Москву из Кузбасса, где он четыре года работал шахтером. В столицу он бросился за мечтой стать шеф-редактором «пусть говорят» - и у молодого амбициозного сибиряка все получилось.

Как сообщает «СтарХит», Денис Коновалов умер от лейкоза – «сгорел» буквально за месяц.

ИСТОЧНИК KP.RU

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