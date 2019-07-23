6-летний мальчик выпал из окна в Кемерове

СЕГОДНЯ 12:42 2019-07-23T12:43:57+03:00

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В Кемерове 6-летний ребенок упал с высоты третьего этажа. Мальчик выпал из окна, пока мама спала.

Инцидент произошел около полуночи на улице Гурьевской. В полицию поступил сигнал из больницы, куда с травмами различной степени тяжести доставили 6-летнего мальчика. Оказалось, что он упал с высоты третьего этажа.

Полицейские установили, что во время случившегося мать мальчика спала. Сейчас сотрудники по делам несовершеннолетних устанавливают все обстоятельства произошедшего, сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.

Похожий случай произошел в Кемерове совсем недавно. Из окна дома на втором этаже выпал 4-летний малыш.

ИСТОЧНИК KP.RU