Больной кузбассовец обворовывал соседей по палате
В Кузбассе вор-рецидивист нашел себе дело, находясь на лечении в больнице. Пока его соседи по палате принимали процедуры, мужчина обчищал их тумбочки.
В полицию Прокопьевска поступили заявления от пациентов двух больниц. Горожане рассказали, что из палаты в одном медучреждении была похищена одежда и обувь, во втором - планшет, мобильник и банковская карта.
В ходе розыска подозреваемый был задержан. Им оказался 30-летний житель Новокузнецка. Ранее мужчина был осужден за кражу, мошенничество и растраты. Как оказалось, новокузнечанин с перерывом в несколько дней проходил реабилитацию в больницах Прокопьевска.
Мужчина обворовывал своих соседей по палате, пока те были на процедурах. А после краж сбегал из больниц.
- При обыске по месту жительства задержанного сотрудники полиции изъяли часть похищенного имущества. В настоящее время оно возвращено законным владельцам, - сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.
В ведомстве уточнили, что в отношении задержанного возбуждено уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU