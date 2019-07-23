Больной кузбассовец обворовывал соседей по палате

СЕГОДНЯ 12:58 2019-07-23T13:28:14+03:00

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В Кузбассе вор-рецидивист нашел себе дело, находясь на лечении в больнице. Пока его соседи по палате принимали процедуры, мужчина обчищал их тумбочки.

В полицию Прокопьевска поступили заявления от пациентов двух больниц. Горожане рассказали, что из палаты в одном медучреждении была похищена одежда и обувь, во втором - планшет, мобильник и банковская карта.

В ходе розыска подозреваемый был задержан. Им оказался 30-летний житель Новокузнецка. Ранее мужчина был осужден за кражу, мошенничество и растраты. Как оказалось, новокузнечанин с перерывом в несколько дней проходил реабилитацию в больницах Прокопьевска.

Мужчина обворовывал своих соседей по палате, пока те были на процедурах. А после краж сбегал из больниц.

- При обыске по месту жительства задержанного сотрудники полиции изъяли часть похищенного имущества. В настоящее время оно возвращено законным владельцам, - сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.

В ведомстве уточнили, что в отношении задержанного возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU