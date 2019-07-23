4-летняя девочка чудом уцелела после падения с пятого этажа в Юрге

СЕГОДНЯ 13:11 2019-07-23T13:11:48+03:00

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В Юрге 4-летняя девочка выпала из окна на пятом этаже. Ребенок остался под присмотром 10-летнего брата, который увлекся компьютерными играми и не заметил, что сестра в опасности.

Инцидент произошел сегодня днем на улице Новой в поселке Станция Юрга-2. Местная жительница ушла на работу, оставив 4-летнюю дочь под присмотром старшего сына. Пока мальчик играл в компьютерные игры, его сестренка забралась на подоконник, оперлась на москитную сетку и упала вниз. С различными травмами ее доставили в больницу. По данному факту проводится проверка.

Отметим, что буквально вчера похожий инцидент произошел в Кемерове. Из окна на третьем этаже выпал 6-летний мальчик. Ребенок также облокотился на москитную сетку.

ИСТОЧНИК KP.RU