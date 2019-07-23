Кемеровчанам запретят ездить по некоторым улицам
Автомобилистам в Кемерове в ближайшее время следует быть особенно внимательными на дорогах. Так, 23 и 24 июля на некоторых улицах будет запрещена стоянка автотранспорта, а кое-где и вовсе запретят движение.
Запрет на стоянку автомобилей будет действовать в восьми часов вечера 23 июля до 12:00 следующего дня, 24 июля. Под запрет попадают следующие участки дорог:
- площадь Пушкина;
- улица Орджоникидзе, от проспекта Советского до улицы Николая Островского;
- улица Арочная, от улицы Орджоникидзе до улицы Красной;
- улица Николая Островского, от площади Пушкина до улицы Весенней;
- улица Притомская Набережная, от улицы Красной до улицы Николая Островского;
На этих же участках 24 июля с 11.00 до 12.00 будет ограничено движение автотранспорта.
ИСТОЧНИК KP.RU