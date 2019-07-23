Кемеровчанам запретят ездить по некоторым улицам

СЕГОДНЯ 16:32 2019-07-23T16:32:04+03:00

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Автомобилистам в Кемерове в ближайшее время следует быть особенно внимательными на дорогах. Так, 23 и 24 июля на некоторых улицах будет запрещена стоянка автотранспорта, а кое-где и вовсе запретят движение.

Запрет на стоянку автомобилей будет действовать в восьми часов вечера 23 июля до 12:00 следующего дня, 24 июля. Под запрет попадают следующие участки дорог:

- площадь Пушкина;

- улица Орджоникидзе, от проспекта Советского до улицы Николая Островского;

- улица Арочная, от улицы Орджоникидзе до улицы Красной;

- улица Николая Островского, от площади Пушкина до улицы Весенней;

- улица Притомская Набережная, от улицы Красной до улицы Николая Островского;

На этих же участках 24 июля с 11.00 до 12.00 будет ограничено движение автотранспорта.

ИСТОЧНИК KP.RU