Нашли замену: в администрации Новокузнецка новый заместитель мэра

СЕГОДНЯ 03:29 2019-07-24T03:29:32+03:00

Он будет заниматься взаимодействием с административными органами, ГО и ЧС

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В новокузнецкой администрации – новое назначение. На пост заместителя главы города по вопросам взаимодействия с административными органами, ГО и ЧС - начальника управления мобилизационной подготовки, административных органов, ГО и ЧС назначен Владимир Смирнов.

Новый замглавы города родился в 1964 году в Кемеровской области. Он окончил Иркутское высшее авиационное инженерное училище по специальности «летательные аппараты и силовые установки». Позже он получил второе высшее образование по специальности «Юриспруденция» в Кемеровском государственном университете.

Как сообщает пресс-служба администрации Новокузнецка, Владимир Смирнов более 12 лет служил в Вооруженных Силах Российской Федерации. Работал в Управлении Федеральной службы налоговой полиции Российской Федерации по Кемеровской области, в органах внутренних дел управления Внутренних дел по Кемеровской области, а также в частных сыскных и охранных предприятиях Кузбасса.

Напомним, предыдущий замглавы, Андрей Федорчук, покинул свой пост со скандалом в марте 2019 года. В отношении него в мэрии специальная комиссия проводила служебное расследование: экс-замглавы подозревают в подделке подписи мэра.

ИСТОЧНИК KP.RU