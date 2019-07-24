2019-07-24T06:43:11+03:00
Происшествия

Занимались нехорошим: спецназ накрыл в Кемерове квартиру с мужиками в трусах

Рабочими инструментами мужчин были телефоны и листы бумаги
Екатерина РОМАНОВА
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Занимались нехорошим: спецназ накрыл в Кемерове квартиру с мужиками в трусах. ФОТО: кадр видео ГУ МВД России по Кемеровской области.Занимались нехорошим: спецназ накрыл в Кемерове квартиру с мужиками в трусах. ФОТО: кадр видео ГУ МВД России по Кемеровской области.
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Трое кемеровчан по ночам обманывали людей. Им удалось продать несуществующий товар 11 жителям разных регионов России. При этом сумма ущерба составила 130 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска и бойцы спецназа провели в Кемерове спецоперацию по задержанию участников группы мошенников. Когда они ворвались в квартиру, в ней находились трое мужчин в трусах: жильцы даже и не подозревали, что кто-то может к ним нагрянуть, сообщает city-n. Как оказалось, всю ночь они работали: размещали на популярном сайте объявления о продаже лодочных моторов и другого оборудования. Потенциальные покупатели сами звонили. Сотрудники «оптового склада» обещали бесплатную доставку, если будет сделана предоплата, и наивные покупатели переводили им деньги. В общей сложности 11 человек перевели им около 130 тысяч рублей.

- В ходе обыска в жилище стражи порядка обнаружили и изъяли большое количество мобильных телефонов с перепиской с клиентами, компьютерную технику, банковские и сим-карты, на которые злоумышленникам поступали денежные средства, а также рукописную инструкцию схемы обмана граждан и другие улики, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области.

Следователем отдела полиции в отношении троих ранее уже судимых задержанных возбуждено 11 уголовных дел. Теперь каждый из лжепродавцов может лишиться свободы на срок до пяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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