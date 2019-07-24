2019-07-24T06:46:35+03:00
Общество

Кузбасские медики стали победителями Всероссийского конкурса врачей

В Кузбассе работают один из лучших стоматологов России и лучший санитарный врач
Екатерина РОМАНОВА
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Сразу два медика из Кузбасса вошли в число победителей Всероссийского конкурса врачей. Татьяна Герок заняла II место в номинации «Лучший стоматолог», а Татьяна Сувидова завоевала I место в номинации «Лучший санитарный врач».

Татьяна Герок работает в стоматологии уже более 20 лет. С 2013 года она возглавляет отделение хирургической стоматологии и пародонтологии и детское отделение Кемеровской городской стоматологической поликлиники № 11. Татьяна Герок специализируется в области челюстно-лицевой стоматологии, занимается пластической хирургией тканей пародонта. Она применяет передовые методики, благодаря которым операции проходят успешно, а период восстановления - быстрее.

Заведующая отделением гигиены и физиологии труда Центра гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области Татьяна Сувидова начала работать в сфере гигиены труда сразу после выпуска из вуза, прошла путь от врача до заведующей отделением. Сейчас Татьяна Сувидова изучает влияние производственных факторов на здоровье работников и их влияние на развитие профессиональной заболеваемости. С 2010 года Сувидова является руководителем ежегодной практики студентов по гигиене труда, а с 2017 года - секретарем аккредитационной комиссии выпускников Кемеровского государственного медицинского университета.

ИСТОЧНИК KP.RU

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