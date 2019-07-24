2019-07-24T06:23:25+03:00
Бизнес-новости Кемерова

В 2019 году РСХБ направил на кредитование сезонных работ 181 млрд рублей

Яков КРЫМСКИЙ
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В первом полугодии 2019 года Россельхозбанк увеличил финансирование сезонных полевых работ до 181 млрд рублей, что на 12% больше, чем за аналогичный период прошлого года. По программе льготного кредитования АПК по ставке не выше 5% годовых Банк предоставил аграриям на цели СПР 65,5 млрд рублей.

В сегменте малого и среднего бизнеса РСХБ выдал на СПР 52,5 млрд рублей, из них более 33% малым формам хозяйствования. Прирост объема выдач МСБ по сравнению с аналогичным периодом 2018 годом составил 31%. C начала 2019 года кредитными продуктами Банка воспользовались свыше 2,7 тыс. заемщиков МСБ.

«Кредитная поддержка аграриев в период проведения сезонных работ первоочередная задача Россельхозбанка. Это основа основ только получив первоклассный урожай, отрасль сможет реализовать намеченные планы, в том числе по наращиванию экспорта продукции АПК. Аграрии уже приступили к уборке урожая, и мы понимаем, что это один из самых трудоемких и ответственных этапов, поэтому делаем все от нас зависящее для своевременного их финансирования во время уборочной кампании», подчеркнула Первый заместитель Председателя Правления АО «Россельхозбанк» Ирина Жачкина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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