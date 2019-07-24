2019-07-24T06:44:14+03:00
Общество

Шашлычную без водопровода закрыли в Кемерове

Больше, чем на месяц, горожане остались без вкусного шашлыка
Екатерина РОМАНОВА
Поделиться:
Шашлычную без водопровода закрыли в Кемерове. ФОТО: пресс-служба УФССП России по Кемеровской области.Шашлычную без водопровода закрыли в Кемерове. ФОТО: пресс-служба УФССП России по Кемеровской области.
Изменить размер текста:

Кафе-шашлычная «Аллегро», что на улице Кирова в Кемерове, больше, чем месяц, не будет работать. Ее закрыли из-за нарушения санитарных требований.

Гостеприимная шашлычная «Алегро» всегда радовала своих постоянных покупателей сочным шашлычком. Однако после проверки, которую провели специалисты Управления Федеральной службы в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области, оказалось, что с санитарией здесь имеются проблемы.

Выяснилось, что кафе не оборудовано системами внутреннего водопровода и канализации, площади помещений не соответствуют требованиям санитарных правил. Кухонную посуду и инвентарь здесь, конечно же, обрабатывают, но совершенно не по правилам. Более того, у персонала не было условий для соблюдения правил личной гигиены. И это – не все нарушения, которые были обнаружены в шашлычной.

- Суд привлек индивидуального предпринимателя к административной ответственности и назначил наказание в виде административного приостановления деятельности предприятия общественного питания сроком на 35 суток, - сообщает пресс-служба Управления федеральной службы судебных приставов по Кемеровской обрасти.

Сейчас павильон закрыт и опечатан.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Из Кузбасса планируют запустить прямые авиарейсы в пять городов России
На кемеровском перекрестке столкнулись две легковушки
В 2019 году РСХБ направил на кредитование сезонных работ 181 млрд рублей
Кузбасские медики стали победителями Всероссийского конкурса врачей
Занимались нехорошим: спецназ накрыл в Кемерове квартиру с мужиками в трусах
Нашли замену: в администрации Новокузнецка новый заместитель мэра
Кемеровчанам запретят ездить по некоторым улицам
4-летняя девочка чудом уцелела после падения с пятого этажа в Юрге
Больной кузбассовец обворовывал соседей по палате
6-летний мальчик выпал из окна в Кемерове
Стала известна причина смерти шеф-редактора «Пусть говорят» Дениса Коновалова
Сам себе детектив: кузбассовец установил дома камеру, чтобы поймать вора
Россельхозбанк на треть увеличил кредитный портфель экспортно-ориентированных компаний АПК
Выбросил из окна общежития: кемеровчанин расправился с маленьким котенком
Житель Кемерова обокрал спящих соседей
На «зебре» у автовокзала в Кемерове установят светофор
Популярный блогер-летчик раскритиковал взлетно-посадочную полосу в Кемерове
Из-за размещенной песни в Кузбассе арестовали 23 сайта
Россельхозбанк запустил акцию «Отдых без границ»