Шашлычную без водопровода закрыли в Кемерове

СЕГОДНЯ 06:44 2019-07-24T06:44:14+03:00

Больше, чем на месяц, горожане остались без вкусного шашлыка

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Кафе-шашлычная «Аллегро», что на улице Кирова в Кемерове, больше, чем месяц, не будет работать. Ее закрыли из-за нарушения санитарных требований.

Гостеприимная шашлычная «Алегро» всегда радовала своих постоянных покупателей сочным шашлычком. Однако после проверки, которую провели специалисты Управления Федеральной службы в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области, оказалось, что с санитарией здесь имеются проблемы.

Выяснилось, что кафе не оборудовано системами внутреннего водопровода и канализации, площади помещений не соответствуют требованиям санитарных правил. Кухонную посуду и инвентарь здесь, конечно же, обрабатывают, но совершенно не по правилам. Более того, у персонала не было условий для соблюдения правил личной гигиены. И это – не все нарушения, которые были обнаружены в шашлычной.

- Суд привлек индивидуального предпринимателя к административной ответственности и назначил наказание в виде административного приостановления деятельности предприятия общественного питания сроком на 35 суток, - сообщает пресс-служба Управления федеральной службы судебных приставов по Кемеровской обрасти.

Сейчас павильон закрыт и опечатан.

ИСТОЧНИК KP.RU