На кемеровском перекрестке столкнулись две легковушки
Две иномарки столкнулись на пересечении двух улиц – Радищева и Баумана. Одну из машин от удара выбросило на обочину, прямо на опору линии электропередачи.
Утром 24 июля в Кемерове случилось ДТП. На пересечении улиц Радищева и Баумана столкнулись две иномарки. Обе машины при столкновении получили серьезные повреждения. Одна из них от удала вылетела на газон и, снеся ограждение, врезалась в столб. Другая машина осталась стоять на дороге.
К счастью, в дорожно-транспортном происшествии серьезные повреждения получили лишь автомобили, люди отделались лишь ушибами и ссадинами. Участники ДТП просят очевидцев происшествия помочь установить детали случившегося. Если у вас имеются записи с видеорегистратора, вы можете написать об этом в личном сообщении одному из участников ДТП.
ИСТОЧНИК KP.RU