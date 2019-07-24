На кемеровском перекрестке столкнулись две легковушки

СЕГОДНЯ 07:23 2019-07-24T07:23:00+03:00

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Две иномарки столкнулись на пересечении двух улиц – Радищева и Баумана. Одну из машин от удара выбросило на обочину, прямо на опору линии электропередачи.

Утром 24 июля в Кемерове случилось ДТП. На пересечении улиц Радищева и Баумана столкнулись две иномарки. Обе машины при столкновении получили серьезные повреждения. Одна из них от удала вылетела на газон и, снеся ограждение, врезалась в столб. Другая машина осталась стоять на дороге.

К счастью, в дорожно-транспортном происшествии серьезные повреждения получили лишь автомобили, люди отделались лишь ушибами и ссадинами. Участники ДТП просят очевидцев происшествия помочь установить детали случившегося. Если у вас имеются записи с видеорегистратора, вы можете написать об этом в личном сообщении одному из участников ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU