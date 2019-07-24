2019-07-24T07:42:07+03:00
Общество

Из Кузбасса планируют запустить прямые авиарейсы в пять городов России

Это должно произойти в 2020 году
Екатерина БОРМОТОВА
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Из Кузбасса планируют запустить прямые авиарейсы в пять городов России. ФОТО: Юрий ЛобачевИз Кузбасса планируют запустить прямые авиарейсы в пять городов России. ФОТО: Юрий Лобачев
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В 2020 году из Кузбасса планируют запустить прямые авиарейсы в пять городов России. Из Кемерова можно будет улететь в Казань, Екатеринбург и Новосибирск, из Новокузнецка - в Красноярск, Иркутск и Новосибирск.

Губернатор Сергей Цивилев провел совещание по развитию авиасообщения в Кузбассе. На нем обсуждался вопрос организации прямых рейсов в соседние регионы. В частности, в 2020 году планируется создать прямое авиасообщение с Екатеринбургом, Казанью, Новосибирском, Красноярском и Иркутском.

Кроме того, сейчас решается вопрос возобновления вечерних рейсов из Кемерова Москву и открытия прямых рейсов в Санкт-Петербург.

- На эти цели потребуются субсидии от регионов. Мы со своей стороны готовы вкладываться в транспортную доступность Кузбасса. С коллегами из других регионов активно ведутся переговоры по условиям софинансирования, - отметил губернатор.

Он подчеркнул, что за последний год пассажиропоток в кузбасских аэропортах вырос более чем на 10 процентов. В этом году транспортники снова ожидают рост.

ИСТОЧНИК KP.RU

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