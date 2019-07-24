2019-07-24T10:00:47+03:00
Происшествия

Опасный детский бассейн закрыли в кузбасском городе

Воспитанники детсада в течение трех месяцев не смогут плавать в нем
Екатерина РОМАНОВА
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Опасный детский бассейн закрыли в кузбасском городеОпасный детский бассейн закрыли в кузбасском городеФото: Алексей БУЛАТОВ
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В прокопьевском детском саду №110 «Жемчужинка» на три месяца закрыли бассейн. Это случилось из-за того, что внутренняя отделка помещений находится в неудовлетворительном состоянии.

Некоторое время назад специалисты Управления Роспотребнадзора по Кемеровской области провели проверку в детском саду «Жемчужинка». Они обнаружили ряд нарушений и приостановили работу бассейна, который имеется при садике. Однако во время повторной проверки выяснилось, что нарушения так и остались, и бассейн закрыли еще раз. И вот - очередная проверка. Внутренняя отделка помещений бассейна по-прежнему находится в неудовлетворительном состоянии, и из-за этого здесь невозможно провести влажную уборку и дезинфекцию.

Так как эти нарушения могут оказать негативное влияние на жизнь и здоровье детей, материалы дела были переданы в суд.

- Постановлением Рудничного районного суда города Прокопьевска МБДОУ «Детский сад № 110 «Жемчужинка» привлечен к административной ответственности, - сообщает пресс-служба областного Роспотребнадзора. - Назначено административное наказание в виде приостановления проведения занятий в помещении плавательного бассейна сроком на 90 суток.

ИСТОЧНИК KP.RU

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