2019-07-24T11:27:57+03:00
Происшествия

Врачи рассказали о состоянии выпавшей из окна четырехлетней девочки из Юрги

Ребенок находится в детской областной больнице
Екатерина РОМАНОВА
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Врачи рассказали о состоянии выпавшей из окна четырехлетней девочки из Юрги.Врачи рассказали о состоянии выпавшей из окна четырехлетней девочки из Юрги.Фото: Екатерина РОМАНОВА
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Четырехлетняя девочка из Юрги упала из окна квартиры на пятом этаже. О том, в каком состоянии сейчас находится ребенок, рассказал главный хирург Кемеровской области.

Девочку, выпавшую из окна квартиры на пятом этаже, доставили в областную детскую больницу. Она была в тяжелом состоянии, так как получила много тяжелых травм. Но, несмотря на это, врачи дают осторожные благоприятные прогнозы.

- У девочки политравмы, переломаны конечности, правая рука у нее сломана в трех местах, перелом лопатки, перелом позвоночника, перелом таза, ушибы легких и легкая черепно-мозговая травма. Состояние девочки очень тяжелое, но мы вывели ее сейчас из шокового состояния, она готова к операции, - цитирует слова главного детского хирурга Кемеровской области Константина Ковалькова vesti42.ru.

Напомним, девочка выпала из окна 23 июля. Мама ребенка ушла на работу, оставив дочь на попечение 10-летнего сына. Мальчик отвлекся от сестры на компьютерные игры. В это время она забралась на подоконник, облокотилась на москитную сетку и вместе с ней упала вниз. В этот же день из окна третьего этажа выпал 6-летний мальчик. Несчастный случай произошел в Кемерове.

ИСТОЧНИК KP.RU

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