Россельхозбанк внедряет новую модернизированную интеграционную платформу

СЕГОДНЯ 11:40 2019-07-24T11:40:21+03:00

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Россельхозбанк в сотрудничестве с компанией «Синимекс» внедряет новую модернизированную интеграционную платформу (МИП), завершив переход на новую АБС без существенной доработки смежных систем Банка.

На фоне постепенной (пофилиальной) смены АБС банка и существенного роста информационных потоков «Россельхозбанку» требовался пересмотр общей архитектуры интеграционной платформы.

«Модернизация интеграционной платформы банка была связана с отказом от устаревшей интеграционной шины в пользу более современной, – отметил директор департамента информационных технологий Россельхозбанка Николай Ульянов. – Благодаря внедрению МИП мы совместно с компанией «Синимекс» решили задачи по удвоению нагрузочной возможности платформы и значительному снижению затрат на доработку десятков систем банка при миграции на новую АБС».

ИСТОЧНИК KP.RU