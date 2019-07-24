Седая сероглазая женщина пропала в Новокузнецке

СЕГОДНЯ 13:31 2019-07-24T13:31:11+03:00

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Новокузнецкая полиция разыскивает Наталью Каменеву. Женщина ушла из дома 27 июня, и с тех пор ее никто не видел.

62-летняя жительница Новокузнецка, Наталья Каменева, ушла из дома 27 июня 2019 года. С тех пор о ее местонахождении ничего не известно, на связь она также не выходила.

Приметы пропавшей: худощавого телосложения, рост 150-155 сантиметров, глаза серые, волос седой, короткий.

Полицейские просят граждан, владеющих информацией о местонахождении без вести пропавшей, сообщить об этом в полицию.

Сделать это можно по телефонам в Новокузнецке: 8-(3843)-74-14-93, 57-45-98, «02» (102 – с мобильного), или обратиться по адресу: г. Новокузнецк, проспект Энтузиастов, 1а, кабинет 231. Анонимность гарантируется!

ИСТОЧНИК KP.RU