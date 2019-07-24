Многодетного отца из Новокузнецка за гибель двух сыновей лишили свободы условно

СЕГОДНЯ 13:59 2019-07-24T13:59:27+03:00

Изменить размер текста: A A

37-летнему новокузнечанину назначено наказание в виде лишения свободы на полтора года условно за гибель двух его сыновей во время пожара.

Житель Куйбышевского района города Новокузнецка признан виновным в гибели двух сыновей. Суд назначил ему наказание в виде одного года и шести месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком в два года.

Многодетная семья, в которой воспитывались пятеро детей, проживала в двухэтажном частном доме. У них имелся отопительный котел, однако в сильные холода хозяин дома дополнительно топил печь. Так было и 11 февраля 2019 года. Мужчина на ночь протопил печь и закрыл заслонку, не убедившись, что в ней нет огня. Семья легла спать, а ночью взрослые проснулись от резкого запаха дыма. На кухне и комнате было много дыма, уже появился огонь. Родители вынесли троих детей из дома, а еще двоих спасти не успели. Тела 6-ти и 10-летнего мальчиков пожарные обнаружили на втором этаже дома, когда уже потушили пожар.

Позже также выяснилось, что несколько лет назад мужчина ремонтировал трубу печи, но позже не следил за ее состоянием и не знал, что в ней появился прогар. Именно через него вылетали искры, которые и стали причиной пожара. Отец погибших детей со следствием сотрудничал, вину признал.

ИСТОЧНИК KP.RU