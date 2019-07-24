2019-07-24T15:29:18+03:00
Общество

На проспекте Шахтеров в Кемерове небывалые пробки

Загруженность магистрали – 9 баллов
Екатерина РОМАНОВА
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На проспекте Шахтеров в Кемерове небывалые пробки. ФОТО: скриншот сервиса "Яндекс пробки"На проспекте Шахтеров в Кемерове небывалые пробки. ФОТО: скриншот сервиса "Яндекс пробки"
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Вечером 24 июля в Кемерове на проспекте Шахтеров было необычное плотное для этого времени движение. Местами скорость автомобилей не превышала трех километров в час.

Самая большая плотность движения была отмечена в 18.45 на участке дороги проспекта Шахтеров от улицы Терешковой до Логового шоссе, а также на самом Логовом шоссе почти до Кузнецкого моста.

По данным сервиса «Яндекс-пробки», загруженность магистрали из центра составила девять баллов. Примечательно, что крупных ДТП не происходило, а вот на улице Нахимова в сторону Кузнецкого моста ведутся дорожные работ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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