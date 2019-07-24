2019-07-24T19:44:43+03:00
Общество

Синоптики пообещали очень сильный дождь в Кузбассе

Начнутся они в ночь на 25 июля
Екатерина РОМАНОВА
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Синоптики пообещали очень сильный дождь в КузбассеСиноптики пообещали очень сильный дождь в КузбассеФото: Михаил ФРОЛОВ
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В Кузбасс идут дожди. Об этом жителей региона предупреждает МЧС. Так что выходя из дома, прихватите с собой зонтики.

Сообщение о том, что уже в ночь с 24 на 25 июля в Кузбассе возможны дожди, распространило МЧС России по Кемеровской области. Местами в горах дожди будут идти и днем, 25 июля. Также возможны грозы.

Как сообщает Кемеровский гидрометцентр, ночью ожидается +7…+12, а местами и до +17 градусов. Днем от 20 до 25 градусов тепла, дожди и грозы. При порывах скорость западного ветра может достигать 13 метров в секунду.

В Кемерове днем температура воздуха не превысит +23 градусов, однако дождь возможен лишь небольшой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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