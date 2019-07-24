Синоптики пообещали очень сильный дождь в Кузбассе
В Кузбасс идут дожди. Об этом жителей региона предупреждает МЧС. Так что выходя из дома, прихватите с собой зонтики.
Сообщение о том, что уже в ночь с 24 на 25 июля в Кузбассе возможны дожди, распространило МЧС России по Кемеровской области. Местами в горах дожди будут идти и днем, 25 июля. Также возможны грозы.
Как сообщает Кемеровский гидрометцентр, ночью ожидается +7…+12, а местами и до +17 градусов. Днем от 20 до 25 градусов тепла, дожди и грозы. При порывах скорость западного ветра может достигать 13 метров в секунду.
В Кемерове днем температура воздуха не превысит +23 градусов, однако дождь возможен лишь небольшой.
ИСТОЧНИК KP.RU