2019-07-25T03:24:33+03:00
Происшествия

Бывшая студентка забила пожилого преподавателя гантелью до смерти в Кузбассе

Кроме того, женщина похитила 278 тысяч рублей
Екатерина РОМАНОВА
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Бывшая студентка забила пожилого преподавателя гантелью до смерти в КузбассеБывшая студентка забила пожилого преподавателя гантелью до смерти в КузбассеФото: Олег РУКАВИЦЫН
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31-летняя женщина приехала в Кемерово, чтобы получить свой врачебный сертификат в университет. При этом женщина отчаянно нуждалась в деньгах. Из-за этого она пошла на страшное преступление.

Бывшая студентка медицинского университета приехала в Кемерово, чтобы получить свой врачебный сертификат. Женщине были очень нужны деньги, и она решила, что может потихоньку украсть их у 82-летнего преподавателя кафедры. Злоумышленница потихоньку взяла ключи из чужой сумки и побывала в ее жилище. Там женщина похитила деньги и украшения на 178 тысяч рублей. После этого она вернулась на кафедру фтизиатрии, где ключи вернула в сумку, а из сейфа похитила свой вертификат и 32 тысячи рублей.

На следующий день она узнала, что на кафедре ожидают приезд полиции. А еще через несколько дней она приехала к преподавателю, чтобы извиниться. Однако мирного разговора не случилось, и экс-студентка, схватив гантель, около 40 раз ударила преподавателя ею и еще одним твердым предметов затем она забрала сотовый телефон, украшения и деньги на сумму более 68 тысяч рублей.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Ленинского района города Кемерово, женщина признала свою вину в преступлении. Сейчас она ожидает решения суда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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