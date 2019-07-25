Свой экочернобыль: эксперты рассказали об экологиии в Кузбассе

СЕГОДНЯ 04:29 2019-07-25T04:43:53+03:00

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Состояние экологии в Кузбассе и некоторых других регионов вызывает опасение у экологов. В Кузбассе есть ряд промышленных объектов, которые представляют угрозу заражения воздуха, воды и почвы токсичными веществами.

Эксперт общественного совета при Минприроды Игорь Шкрадюк заявил, что, говоря об объектах повышенной опасности, почти никогда не упоминается Кузбасс, где из угольных карьеров летит пыль, содержащая торий и уран. Также редко говорится и о реках Сибири, на которых моют золото и оставляют развороченные долины, загрязненные ртутью, - об этом сообщает РИА Новости.

Его слова подтверждают и другие эксперты. «У нас в каждом регионе есть свой «экочернобыль», - отметил Асхат Каюмов, директор «Экоцентра «Дронт» в Нижнем Новгороде. О том же, что в России может случиться «второй Чернобыль» сообщила глава Росприроднадзора Светлана Радионова в интервью «Известиям». Чиновница говорила о возможной экологической катастрофе в Иркутской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU