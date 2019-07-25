По улице Кирова в Новокузнецке два дня не будут ходить автобусы
Движение автобусов по одному из участков улицы Кирова в Новокузнецке временно будет прекращено. Это необходимо для того, чтобы качественно провести ремонтные работы.
Из-за ремонтных работ будет временно прекращено движение автобусов по улице Кирова в районе дома №10. Ограничение будет действовать с 26 июля, 20.00 часов, до 28 июля, 12.00. На это время автобусы немного изменят маршруты. Так, автобусный маршрут №26 с улицы Кирова от остановки «Драмтеатр» пойдет на проспект Металлургов, улицу Суворова, проспект Курако, улицу Куйбышева и далее по маршруту.
Автобусные маршруты №№ 26, 55, 55к с улицы Куйбышева отправятся на проспект Курако, улицу Суворова, проспект Металлургов, улицу Кирова (остановка «Драмтеатр») и далее по маршрутам.
«Просим отнестись к ситуации с пониманием, а также заранее планировать свои поездки. Приносим свои извинения за доставленные неудобства!» - отметили в пресс-службе МБУ ЕЦОПП.
Дополнительную информацию можно получить по телефону единой диспетчерской службы МКУ ЦДС – (384-3) 74-01-95
ИСТОЧНИК KP.RU