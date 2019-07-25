2019-07-25T05:04:08+03:00
Общество

По улице Кирова в Новокузнецке два дня не будут ходить автобусы

Горожан просят с пониманием отнестись к возникшей ситуации
Екатерина РОМАНОВА
Поделиться:
По улице Кирова в Новокузнецке два дня не будут ходить автобусы. ФОТО: архив КП.По улице Кирова в Новокузнецке два дня не будут ходить автобусы. ФОТО: архив КП.
Изменить размер текста:

Движение автобусов по одному из участков улицы Кирова в Новокузнецке временно будет прекращено. Это необходимо для того, чтобы качественно провести ремонтные работы.

Из-за ремонтных работ будет временно прекращено движение автобусов по улице Кирова в районе дома №10. Ограничение будет действовать с 26 июля, 20.00 часов, до 28 июля, 12.00. На это время автобусы немного изменят маршруты. Так, автобусный маршрут №26 с улицы Кирова от остановки «Драмтеатр» пойдет на проспект Металлургов, улицу Суворова, проспект Курако, улицу Куйбышева и далее по маршруту.

Автобусные маршруты №№ 26, 55, 55к с улицы Куйбышева отправятся на проспект Курако, улицу Суворова, проспект Металлургов, улицу Кирова (остановка «Драмтеатр») и далее по маршрутам.

«Просим отнестись к ситуации с пониманием, а также заранее планировать свои поездки. Приносим свои извинения за доставленные неудобства!» - отметили в пресс-службе МБУ ЕЦОПП.

Дополнительную информацию можно получить по телефону единой диспетчерской службы МКУ ЦДС – (384-3) 74-01-95

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
У кузбассовца арестовали все имущество из-за долга в 190 тысяч рублей
Свой экочернобыль: эксперты рассказали об экологиии в Кузбассе
Бывшая студентка забила пожилого преподавателя гантелью до смерти в Кузбассе
Синоптики пообещали очень сильный дождь в Кузбассе
На проспекте Шахтеров в Кемерове небывалые пробки
Многодетного отца из Новокузнецка за гибель двух сыновей лишили свободы условно
Седая сероглазая женщина пропала в Новокузнецке
Кузбасс готов стать пилотной площадкой для развития снегоходного туризма
Россельхозбанк внедряет новую модернизированную интеграционную платформу
Врачи рассказали о состоянии выпавшей из окна четырехлетней девочки из Юрги
Опасный детский бассейн закрыли в кузбасском городе
На пешеходном переходе автолюбитель сбил пожилую кемеровчанку