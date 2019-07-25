У кузбассовца арестовали все имущество из-за долга в 190 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 05:46 2019-07-25T05:46:45+03:00

У кузбассовца арестовали все имущество из-за долга в 190 тысяч. ФОТО: пресс-служба УФССП России по Кемеровской области.

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Житель города Юрга чуть не лишился своего единственного имущества – мотоцикла. Судебные приставы арестовали транспорт из-за долго его владельца.

Один из жителей Юрги взял в банке кредит, но вовремя его не отдал. Мужчину не раз предупреждали об ответственности за возврат кредита, однако он не собирался добровольно оплачивать задолженность. Тогда за дело взялись приставы. Они выехали на место проживания должника и арестовали все его имущество. Впрочем, «всем» имуществом оказался лишь мотоцикл «Racer». Сам же мужчина живет с родителями и ничем, кроме байка не владеет.

- Мужчину уведомили, что если в течение 10 дней задолженность не будет погашена, то мотоцикл направят на реализацию в счет погашения долга, - сообщает пресс-служба УФССП России по Кемеровской области.

Должник не стал дожидаться, когда это случится, и уже на следующий день оплатил всю сумму задолженности.

ИСТОЧНИК KP.RU