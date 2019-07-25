2019-07-25T06:36:43+03:00
Происшествия

В кузбасском городе нашли тайник с автоматом и кучей патронов

Находку отправили на экспертизу
Екатерина БОРМОТОВА
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В тайнике лежал автомат Калашникова и порядка 200 патронов Фото: УФСБ по Кемеровской областиВ тайнике лежал автомат Калашникова и порядка 200 патронов Фото: УФСБ по Кемеровской области
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В Калтане нашли тайник с автоматом Калашникова и патронами. Опасную находку направили на экспертизу.

Как рассказали в УФСБ по Кузбассу, в Калтане был обнаружен тайник, где лежали автомат Калашникова АК-47 и порядка 200 патронов различного калибра.

Кроме того, у 59-летнего жителя Промышленновского района изъяли 1,5 килограмма пороха, а у 42-летнего жителя Киселевска пистолет с признаками переделки, патроны и взрывчатое вещество. Все оружие было направлено на экспертизу.

- По результатам исследования изъятых предметов будет принято процессуальное решение о возбуждении уголовного дела за незаконное хранение огнестрельного оружия, предусмотренное наказание - до четырех лет лишения свободы, - отметили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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