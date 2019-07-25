РСХБ увеличил вложения в российский агросектор

СЕГОДНЯ 06:55 2019-07-25T06:55:47+03:00

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Кредитный портфель Россельхозбанка в сегменте АПК на 1 июля 2019 года вырос с начала года на 6 процентов и достиг 1,3 триллиона рублей. РСХБ за 1 полугодие выдал отечественным аграриям 582,6 миллиарда рублей, что на 13 процентов превышает аналогичный показатель прошлого года.

По программе льготного кредитования по ставке не выше 5 процентов годовых предоставлено 126,8 миллиарда рублей против 91,3 миллиарда рублей в 2018 году. Банк остается лидером льготного кредитования АПК. Выданные средства сельхозтоваропроизводители направляют на сезонные работы, строительство и модернизацию перерабатывающих мощностей и систем хранения. Всего с момента запуска программы РСХБ предоставил порядка 460 млрд рублей льготных кредитов.

«Россельхозбанк не просто сохраняет темпы финансирования АПК, а синхронизирует кредитную политику с государственными задачами развития отрасли. Мы стремимся стимулировать приоритетные направления – увеличение экспорта сельхопродукции, развитие малого бизнеса на селе, повышение уровня жизни на сельских территориях. В фокусе РСХБ проекты, которые обеспечат наибольший эффект для отрасли и будут способствовать инфраструктурным изменениям», подчеркнула Первый заместитель Председателя Правления АО «Россельхозбанк» Ирина Жачкина.

ИСТОЧНИК KP.RU