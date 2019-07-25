2019-07-25T07:51:56+03:00
Общество

Ребенок гонял на легковушке в Кузбассе

Видео появилось в Сети [видео]
Екатерина БОРМОТОВА
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Мальчик ехал за рулем легковушке по проселочной дороге Кадр: "ЧП Ленинск-Кузнецкий" / "ВКонтакте"Мальчик ехал за рулем легковушке по проселочной дороге Кадр: "ЧП Ленинск-Кузнецкий" / "ВКонтакте"
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В Кузбассе ребенок гонял за рулем легкового автомобиля. Инцидент был снят на видео и выложен в Сеть.

В популярном паблике Ленинска-Кузнецкого появилось видео, на котором запечатлен мальчик за рулем легкового автомобиля. Ребенок едет по проселочной дороге, навстречу ему едут местные жители на велосипедах, в том числе дети. Комментаторы предположили, что ребенок едет на коленках у взрослого, однако на кадрах этого не видно.

Примечательно, что большинство пользователей, посмотревших видео и оставивших комментарии, не осудили взрослых за опасную езду. По их мнению, все в деревне так учились управлять автомобилем.

«А все тут за руль сели только после подключения прав... Раньше все так по деревне ездили и по полям, и учились», - написала Анастасия Горбунова.

«Юнцов уже давно за руль серьезных грузовиков подсаживают, плюс за спиною 20 тонн, а тут мальчишка на «Опеле», и сразу леща!? Зависть, что ты не на его месте!?», - обратился другой пользователь Роман Кузнецкий к тому, кто выложил видео и предложил дать родителям леща за такое.

ИСТОЧНИК KP.RU

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