Сергей Кузнецов рассказал, когда откроют тоннель в Новоильинском районе Новокузнецке

СЕГОДНЯ 08:28 2019-07-25T08:28:57+03:00

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С 26 марта в Новоильинском районе Новокузнецка перекрыто движение по части проспекта Запсибовцев. Тогда это было сделано из-за угрозы обрушения конструкций тоннеля. На каком этапе сейчас находятся работы по его реконструкции, рассказал глава Новокузнецка.

Движение по части проспекта Запсибовцев из-за угрозы обрушения конструкций тоннеля было прекращено еще с 26 марта. Прошло четыре месяца, и горожане задают главе города вопрос: когда тоннель отремонтируют, и можно ли на время работ по проектированию открыть движение?

Возобновление движения по тоннелю сейчас невозможно. ФОТО: vk.com, Сергей Кузнецов.

«Проезд должен быть безопасным! Поэтому разговоры о возобновлении движения по тоннелю (пока ведутся работы по проектированию) считаю недопустимыми», - заявил глава города Сергей Кузнецов. Мэр отметил, что единственным решением о возобновлении работы тоннеля могут стать выводы экспертизы проектного института.

«Только они могут сказать какие работы проводить: усиление конструкций или полная реконструкция объекта. В конце августа проект будет представлен. Это и станет основанием для начала работ», - отметил Сергей Кузнецов на своей странице во «ВКонтакте».

ИСТОЧНИК KP.RU