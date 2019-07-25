2019-07-25T11:22:34+03:00
Общество

В Кузбассе сотни жителей умирают от наркотиков ежегодно

При этом специалисты сообщают о снижении смертности от данного заболевания
Екатерина БОРМОТОВА
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Сотни кузбассоцев ежегодно умирают от наркозависимости. При этом специалисты отмечают снижение смертности от наркотиков.

- В прошлом году от отравления наркотическими средствами было зафиксировано 200 смертельных случаев, в этом году подтвержденных по линии Минздрава уже 46, - рассказал врио начальника управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по Кемеровской области Роман Белокопытов.

Спикер отметил, что по сравнению с 2017 и 2018 годами зафиксирован спад по числу лиц с наркозависимостью на 5,3 процента.

Кроме того, наблюдается снижение количества преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. За полгода в Кузбассе зафиксировали 2316 таких преступлений. Тенденция по снижению к 2018 году составила 9 процентов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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