2019-07-25T12:01:31+03:00
Бизнес-новости Кемерова

РСХБ предлагает ипотечную ставку от 9,7 процента годовых

Акция действует до 1 октября 2019 года
Яков КРЫМСКИЙ
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Россельхозбанк продлил сроки действия акции «Мечты сбываются» по ипотечному кредитованию. Заемщики могут оформить ипотеку на покупку квартиры на первичном или вторичном рынках, включая таунхаусы, по специальной ставке от 9,7 процента годовых c первоначальным взносом 20 процентов и более.

Предложение распространяется также на ипотечные программы для молодых семей. По условиям ипотечных программ РСХБ клиент получает возможность выбрать схему погашения кредита и погасить его досрочно без ограничений, а также подтвердить доход по форме банка. Комиссии по кредитам отсутствуют. Срок кредитования – до 30 лет.

Акция действует до 1 октября 2019 года включительно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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