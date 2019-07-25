2019-07-25T13:51:08+03:00
Бизнес-новости Кемерова

РСХБ снизил ставку по ипотеке для семей с детьми до 5,2 процента годовых

Яков КРЫМСКИЙ
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Россельхозбанк снизил ставку по ипотеке для семей, в которых с 2018 по 2022 годы родился второй или последующий ребенок. По условиям программы можно приобрести строящееся или готовое жилье у застройщика по ставке 5,2 процента годовых. Процентная ставка зафиксирована на весь срок кредитования.

Максимальная сумма кредита в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях - 12 миллионов рублей, в остальных регионах - 6 миллионов рублей. Кредиты выдаются на срок до 30 лет с минимальным первоначальным взносом 20 процентов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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