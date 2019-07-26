2019-07-26T03:36:27+03:00
Происшествия

После увольнения житель Осинников украл машину у работодателя

Теперь мужчине грозит до шести лет лишения свободы
Екатерина РОМАНОВА
Поделиться:
После увольнения житель Осинников украл машину у работодателяПосле увольнения житель Осинников украл машину у работодателяФото: Екатерина РОМАНОВА
Изменить размер текста:

Гараж открыт ключом, а автомобиль пропал. Кому потребовалось красть грузовик у предпринимателя из Осинников? Стражи порядка быстро нашли ответ на этот вопрос. И теперь похитителям грозит наказание.

Предприниматель из Осинников пришел в гараж и с ужасом понял, что автомобиль «Газель», который необходим для работы, пропал. Мужчина тут же обратился в полицию со своей бедой. Стражи порядка внимательно изучили место преступления и пришли к выводу, что замок на воротах гаража был открыт ключом. А вскоре нашелся и сам грузовик: он находился на территории заброшенной промзоны в соседнем городе. При этом с машины были сняты аккумулятор и магнитола. А спустя еще некоторое время были задержаны и похитители машины – двое уже судимых жителей Осинников 19 и 28 лет. Как оказалось, старший из них работал у предпринимателя водителем, а после увольнения оставил ключ от гаражного бокса себе. Украв «Газель», подельники планировали разобрать ее на части и продать.

Похищенный автомобиль вернули владельцу, а в отношении злоумышленнников завели уголовное дело. Теперь им грозит до шести лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Кемерове прекратили поиски 45-летней женщины в очках
Тест-драйв автомобиля в Кемерове превратился в краш-тест
Уникальный центр подготовки спецназа откроется в Кузбассе
РСХБ снизил ставку по ипотеке для семей с детьми до 5,2 процента годовых
Когда кузбассовцам разрешат бить шишки
РСХБ предлагает ипотечную ставку от 9,7 процента годовых
В Кузбассе сотни жителей умирают от наркотиков ежегодно
Зачем нужны трубы и БелАЗы на рок-фестивале в Кемерове
Сергей Кузнецов рассказал, когда откроют тоннель в Новоильинском районе
Ребенок гонял на легковушке в Кузбассе
РСХБ увеличил вложения в российский агросектор
В кузбасском городе нашли тайник с автоматом и кучей патронов
У кузбассовца арестовали все имущество из-за долга в 190 тысяч рублей
По улице Кирова в Новокузнецке два дня не будут ходить автобусы
Свой эко-Чернобыль: эксперты рассказали об экологии в Кузбассе
Бывшая студентка забила пожилого преподавателя гантелью до смерти в Кузбассе
Синоптики пообещали очень сильный дождь в Кузбассе
На проспекте Шахтеров в Кемерове небывалые пробки
Многодетного отца из Новокузнецка за гибель двух сыновей лишили свободы условно
Седая сероглазая женщина пропала в Новокузнецке
Кузбасс готов стать пилотной площадкой для развития снегоходного туризма
Россельхозбанк внедряет новую модернизированную интеграционную платформу
Врачи рассказали о состоянии выпавшей из окна четырехлетней девочки из Юрги
Опасный детский бассейн закрыли в кузбасском городе
На пешеходном переходе автолюбитель сбил пожилую кемеровчанку