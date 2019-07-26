После увольнения житель Осинников украл машину у работодателя

СЕГОДНЯ 03:36 2019-07-26T03:36:27+03:00

Изменить размер текста: A A

Гараж открыт ключом, а автомобиль пропал. Кому потребовалось красть грузовик у предпринимателя из Осинников? Стражи порядка быстро нашли ответ на этот вопрос. И теперь похитителям грозит наказание.

Предприниматель из Осинников пришел в гараж и с ужасом понял, что автомобиль «Газель», который необходим для работы, пропал. Мужчина тут же обратился в полицию со своей бедой. Стражи порядка внимательно изучили место преступления и пришли к выводу, что замок на воротах гаража был открыт ключом. А вскоре нашелся и сам грузовик: он находился на территории заброшенной промзоны в соседнем городе. При этом с машины были сняты аккумулятор и магнитола. А спустя еще некоторое время были задержаны и похитители машины – двое уже судимых жителей Осинников 19 и 28 лет. Как оказалось, старший из них работал у предпринимателя водителем, а после увольнения оставил ключ от гаражного бокса себе. Украв «Газель», подельники планировали разобрать ее на части и продать.

Похищенный автомобиль вернули владельцу, а в отношении злоумышленнников завели уголовное дело. Теперь им грозит до шести лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU