2019-07-26T04:33:44+03:00
Происшествия

Тест-драйв автомобиля в Кемерове превратился в краш-тест

Два легковых автомобиля столкнулись в Кемерове
Екатерина РОМАНОВА
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Тест-драйв автомобиля в Кемерове превратился в краш-тест. ФОТО: vk.com, "Регион 42", Жанна Смирнова.Тест-драйв автомобиля в Кемерове превратился в краш-тест. ФОТО: vk.com, "Регион 42", Жанна Смирнова.
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В Кемерове на улице Тухачевского случилось дорожно-транспортное происшествие. Здесь, неподалеку от торгового парка «Сотка» столкнулись два автомоблиля. Одна из машин была с наклейкой «Тест-драйв».

отечественная иномарка получила серьезные повреждения. ФОТО: vk.com, "Регион 42", Жанна Смирнова.

отечественная иномарка получила серьезные повреждения. ФОТО: vk.com, "Регион 42", Жанна Смирнова.

Два автомобиля – LadaGranta и Volkswagen Tiguan – столкнулись на улице Тухачесвкого неподалеку от торгового парка «Сотка». Очевидцы отмечают, что иномарка производила поворот, когда в нее врезался представитель отечественного автопрома. В результате столкновения оба автомобиля получили серьезные повреждения. О пострадавших не сообщается. На месте работали сотрудники МЧС: они отключили аккумуляторы автомобилей.

Два легковых автомобиля столкнулись в Кемерове. ФОТО: vk.com, "Регион 42", Жанна Смирнова.

Два легковых автомобиля столкнулись в Кемерове. ФОТО: vk.com, "Регион 42", Жанна Смирнова.

Фотографии с места аварии очевидцы опубликовали в соцсетях, и большинство очевидцев принялось шутить о том, что тест-драйв Tiguan плавно перешел в краш-тест. И этот самый краш-тест иномарка вполне удачно прошла. А вот участники ДТП просят очевидцев аварии откликнуться. Особенно тех, чьи видеорегистраторы зафиксировали момент столкновения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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