2019-07-26T05:07:16+03:00
Происшествия

В Кемерове прекратили поиски 45-летней женщины в очках

Об этом сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт»
Екатерина РОМАНОВА
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В Кемерове прекратили поиски 45-летней женщины в очках. ФОТО: поисково-спасательный отряд "Лиза Алерт"В Кемерове прекратили поиски 45-летней женщины в очках. ФОТО: поисково-спасательный отряд "Лиза Алерт"
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Поиски пропавшей 45-летней кемеровчанки прекращены. Женщина пропала 17 июля, и ее розыском занимались волонтеры и сотрудники правоохранительных органов.

Родные и близкие, волонетры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт», сотрудники полиции в течение девяти дней искали 45-летнюю жительницу города Кемерово Галину Козымаеву. Женщина ушла из дома 17 июля, и после этого перестала выходить на связь, а об ее местонахождении ничего не было известно. Среди особых примет в ориентировке сообщалось, что зеленоглазая женщина носит очки.

Накануне вечером волонтеры поисково-спасательного отряда объявили сбор на поиск, однако вскоре появилась информация, что поиск не потребуется. Спустя девять дней пропавшую женщину нашли живой.

- Найдена, жива! – сообщили волонтеры на своей официальной странице в социальной сети.

ИСТОЧНИК KP.RU

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