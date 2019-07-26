Видео: грузовик провалился под землю на кузбасской шахте
В Кузбассе грузовик провалился под землю. Инцидент попал на видео, которое опубликовали в Сети.
Грузовик провалился под землю по дороге в шахту.Видео: оТкрыВашка News / youtube.com
На кадрах видно, что на технологической дороге провалилась земля и в этой яме на глубине около трех метров лежит грузовик. По словам пользователя, который выложил видео, инцидент произошел на угольном предприятии города Киселевска 25 июля.
«На дороге, буквально в 50 метрах от АБК шахты, КамАЗ, груженный углем, ушел под землю. Водитель жив», - написал пользователь.
Однако один из комментаторов уточнил, что провалился не КамАЗ, а Howo, который был гружен породой. И произошло все больше, чем в 100 метрах.
Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливаются.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Пострадал водитель: на кузбасском разрезе перевернулся и загорелся БелАЗ
На кузбасском разрезе в первой половине дня 16 апреля произошло ЧП: здесь перевернулся и загорелся многотонный БелАЗ. Водитель самосвала сейчас находится в больнице. (подробности)
ИСТОЧНИК KP.RU