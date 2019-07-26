Видео: грузовик провалился под землю на кузбасской шахте

СЕГОДНЯ 06:09 2019-07-26T06:09:54+03:00

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В Кузбассе грузовик провалился под землю. Инцидент попал на видео, которое опубликовали в Сети.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="198" height="360" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/722372" frameborder="0"></iframe> Грузовик провалился под землю по дороге в шахту.Видео: оТкрыВашка News / youtube.com

На кадрах видно, что на технологической дороге провалилась земля и в этой яме на глубине около трех метров лежит грузовик. По словам пользователя, который выложил видео, инцидент произошел на угольном предприятии города Киселевска 25 июля.

«На дороге, буквально в 50 метрах от АБК шахты, КамАЗ, груженный углем, ушел под землю. Водитель жив», - написал пользователь.

Однако один из комментаторов уточнил, что провалился не КамАЗ, а Howo, который был гружен породой. И произошло все больше, чем в 100 метрах.

Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливаются.

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ИСТОЧНИК KP.RU