Кузбассовец сломал позвоночник при падении с третьего этажа
Мужчина был пьян
Мужчина получил различные травмыФото: Екатерина РОМАНОВА
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В Междуреченске местный житель выпал из окна на третьем этаже. В результате ЧП он сломал позвоночник.
Инцидент произошел ночью на улице Октябрьской. Прибывшие на место медики доставили мужчину в больницу, где врачи диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму, тупую травму живота и перелом позвоночника. Кроме того, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, сообщил «Правоохранительный портал Кузбасса».
В обстоятельствах произошедшего разбираются правоохранительные органы.
ИСТОЧНИК KP.RU