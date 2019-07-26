2019-07-26T07:09:37+03:00
Происшествия

Кузбассовец сломал позвоночник при падении с третьего этажа

Мужчина был пьян
Екатерина БОРМОТОВА
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Мужчина получил различные травмыМужчина получил различные травмыФото: Екатерина РОМАНОВА
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В Междуреченске местный житель выпал из окна на третьем этаже. В результате ЧП он сломал позвоночник.

Инцидент произошел ночью на улице Октябрьской. Прибывшие на место медики доставили мужчину в больницу, где врачи диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму, тупую травму живота и перелом позвоночника. Кроме того, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, сообщил «Правоохранительный портал Кузбасса».

В обстоятельствах произошедшего разбираются правоохранительные органы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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