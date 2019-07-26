Кузбассовцам запретили водить опасную сельхозтехнику

СЕГОДНЯ 07:42 2019-07-26T07:42:01+03:00

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В Топках руководство предприятия подвергало опасности здоровье своих сотрудников. Здесь работала очень шумная сельхозтехника.

Плановую выездную проверку в отношении компании «Зерноград» провели сотрудники Роспотребнадзора.

- При работе автокрана УРАЛ и комбайна ДОН было установлено, что эквивалентный уровень шума и параметры общей (транспортной) вибрации превышают допустимые нормы, - сообщили в УФССП по Кемеровской области.

Еще одно нарушение - повышенный уровень шума на рабочем месте водителя трактора МТЗ. Поскольку данные нарушения могут негативно сказаться на здоровье водителей сельскохозяйственной техники и привести к развитию профессиональных болезней и росту хронических патологий, суд запретил эксплуатацию указанных транспортных средств. Так, на автокране и комбайне нельзя работать 25 суток, на тракторе - 30 суток.

ИСТОЧНИК KP.RU