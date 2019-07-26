Сотни кузбассовцев пострадали от борщевика

СЕГОДНЯ 10:33 2019-07-26T10:33:53+03:00

Яркие зонтики опасны для дыхательных путей, а сок - для кожи Фото: Алексей ФОКИН

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В Кузбассе сотни жителей пострадали от опасного растения - борщевика. Медики призывают кузбассовцев не заниматься самолечением после фитоожога.

Как рассказали в областном департаменте здравоохранения, за лето к кузбасским медикам обратились порядка 400 человек с дерматитом и крапивницей. Многие из них получили аллергическую реакцию после взаимодействия с борщевиком.

- При попадании его сока на кожу под воздействием солнечных лучей появляются темные пятна с четкими границами, через несколько дней - мелкие пузыри, которые затем сливаются в один большой пузырь. Когда он лопается, на этом месте остается болезненная рана, - рассказала главный областной специалист-дерматовенеролог Татьяна Павлова.

Специалисты рекомендуют кузбассовцам ограничить контакт с такими растениями, при скашивании травы пользоваться защитной одеждой и не заниматься самолечением.

Подробнее о борщевике читайте здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU