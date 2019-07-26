По Новокузнецку ездил подросток на «Горыныче»

СЕГОДНЯ 12:58 2019-07-26T12:58:16+03:00

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На улицах Новокузнецка заметили «Горыныча», на котором катался подросток. Родителей мальчика привлекли к ответственности.

Инцидент произошел пару дней назад на улице Горноспасательной. Сотрудники Госавтоинспекции заметили на дороге необычное транспортное средство под управлением подростка.

- «Горыныч» - такое название дали владельцы этому изобретению. И, как пояснили позже, приобрели его вовсе не для того, чтобы ездить по дорогам общего пользования. Как объяснил тринадцатилетний школьник, родители о таком намерении сына ничего не знали - он решил просто прокатиться на чудо-технике, - сообщили в ГИБДД Новокузнецка.

Родителей подростка привлекли к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию ребенка. А чудо-технику отправили на штрафстоянку.

Отметим, что недавно в еще одном кузбасском городе за рулем был замечен маленький мальчик.

ИСТОЧНИК KP.RU