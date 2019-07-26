2019-07-26T13:47:17+03:00
Происшествия

На кузбасской трассе разбились женщина и 7-летняя девочка

Ребенок находился на переднем сидении
Екатерина БОРМОТОВА
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В Гурьевском районе произошло ДТП, в результате которого погибли 37-летняя женщина и ее 7-летняя дочь. Девочка сидела на переднем сидении.

Авария произошла около 17.20 25 июля на автодороге Алтай - Кузбасс.

- По предварительным данным, водитель иномарки Volkswagen Polo не справилась с управлением, в результате чего машина съехала в кювет и опрокинулась. 7-летняя пассажирка транспортного средства от полученных травм скончалась на месте, - сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.

37-летнюю автомобилистку доставили в больницу в тяжелом состоянии, но врачам не удалось спасти женщину.

В ведомстве отметили, что в момент ДТП 7-летняя девочка вопреки правилам дорожного движения, находилась на переднем сидении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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