2019-07-27T08:30:51+03:00
Происшествия

На въезде в Кемерово столкнулись две легковушки

На месте работают сотрудники МЧС и скорой [видео]
Екатерина БОРМОТОВА
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Из-за аварии собирается пробка Фото: "Регион-42 Кемерово" / "ВКонтакте"Из-за аварии собирается пробка Фото: "Регион-42 Кемерово" / "ВКонтакте"
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На въезде в Кемерово 27 июля произошло дорожно-транспортное происшествие. Здесь столкнулись два легковых автомобиля.

В Сети появилось видео с места аварии. По данным автора, ДТП произошло на въезде в город со стороны Мариинска. На кадрах видно, что один участник ДТП стоит на проезжей части, а второй находится в кювете.

Две легковушки столкнулись на въезде в Кемерово.Видео: "Регион-42 Кемерово" / "ВКонтакте"

На месте работают сотрудники МЧС и бригада скорой помощи. Обстоятельства аварии устанавливаются. Количество возможных пострадавших уточняется.

По данным водителей, в этом месте скапливается пробка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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