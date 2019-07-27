На въезде в Кемерово столкнулись две легковушки

СЕГОДНЯ 08:30 2019-07-27T08:30:51+03:00

На месте работают сотрудники МЧС и скорой [видео]

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На въезде в Кемерово 27 июля произошло дорожно-транспортное происшествие. Здесь столкнулись два легковых автомобиля.

В Сети появилось видео с места аварии. По данным автора, ДТП произошло на въезде в город со стороны Мариинска. На кадрах видно, что один участник ДТП стоит на проезжей части, а второй находится в кювете.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="854" height="480" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/722585" frameborder="0"></iframe> Две легковушки столкнулись на въезде в Кемерово.Видео: "Регион-42 Кемерово" / "ВКонтакте"

На месте работают сотрудники МЧС и бригада скорой помощи. Обстоятельства аварии устанавливаются. Количество возможных пострадавших уточняется.

По данным водителей, в этом месте скапливается пробка.

ИСТОЧНИК KP.RU