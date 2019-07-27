На въезде в Кемерово столкнулись две легковушки
На месте работают сотрудники МЧС и скорой [видео]
Из-за аварии собирается пробка Фото: "Регион-42 Кемерово" / "ВКонтакте"
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На въезде в Кемерово 27 июля произошло дорожно-транспортное происшествие. Здесь столкнулись два легковых автомобиля.
В Сети появилось видео с места аварии. По данным автора, ДТП произошло на въезде в город со стороны Мариинска. На кадрах видно, что один участник ДТП стоит на проезжей части, а второй находится в кювете.
Две легковушки столкнулись на въезде в Кемерово.Видео: "Регион-42 Кемерово" / "ВКонтакте"
На месте работают сотрудники МЧС и бригада скорой помощи. Обстоятельства аварии устанавливаются. Количество возможных пострадавших уточняется.
По данным водителей, в этом месте скапливается пробка.
ИСТОЧНИК KP.RU