2019-07-27T09:40:04+03:00
Происшествия

В Кузбассе погибли женщина и ее 7-летняя дочь: фото с места аварии

Машина съела в кювет и перевернулась
Екатерина БОРМОТОВА
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Девочка, которая была на переднем сидении, погибла на месте Фото: zakon-kuzbass.ruДевочка, которая была на переднем сидении, погибла на месте Фото: zakon-kuzbass.ru
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В Сети появились фото с места аварии в Гурьевском районе, где разбились женщина и ее 7-летняя дочь.

Авария произошла на 184 километре автодороги АлтайКузбасс. 37-летняя женщина за рулем Volkswagen Polo не справилась с управлением и съехала в кювет, где машина перевернулась. Вместе с водителем спереди находилась 7-летняя девочка, которая скончалась на месте. За жизнь автомобилистки боролись врачи, но не смогли ее спасти.

Полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего. Сотрудники Госавтоинспекции напоминают, что дети до 11 лет могут перевозиться на переднем сидении только с использованием удерживающего устройства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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