2019-07-27T10:33:01+03:00
Общество

Кузбассовцы останутся без телевидения

ТВ и радио отключат с 29 июля по 5 августа
Екатерина БОРМОТОВА
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Телевидения и радио не будет в четырех крупных городахТелевидения и радио не будет в четырех крупных городахФото: Алексей БУЛАТОВ
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В четырех кузбасских городах отключат телевидение. Это связано с проведением профилактических работ.

С 29 июля по 5 августа приостановка теле- и радиовещания планируется в Кемерове, Новокузнецке, Ленинске-Кузнецком и в Мысках.

- Целью профилактических работ является выявление ненадежных, отказавших или неисправных элементов, а также установление причин, способствующих возникновению отказов. Чистка аппаратуры и ее составных частей позволяет предупредить отказы или неисправности, вызванные пробоями, короткими замыканиями, нарушением контактов, - отметил и.о. начальника департамента транспорта и связи Кемеровской области Дмитрий Антипов.

Спикер пояснил, что в момент проведения работ все цифровые передатчики отключаются, и на экране телевизора изображение отсутствует

Напомним, что с 15 апреля Кузбасс полностью перешел на «цифру».

ИСТОЧНИК KP.RU

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