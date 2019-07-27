Кузбассовцы останутся без телевидения
В четырех кузбасских городах отключат телевидение. Это связано с проведением профилактических работ.
С 29 июля по 5 августа приостановка теле- и радиовещания планируется в Кемерове, Новокузнецке, Ленинске-Кузнецком и в Мысках.
- Целью профилактических работ является выявление ненадежных, отказавших или неисправных элементов, а также установление причин, способствующих возникновению отказов. Чистка аппаратуры и ее составных частей позволяет предупредить отказы или неисправности, вызванные пробоями, короткими замыканиями, нарушением контактов, - отметил и.о. начальника департамента транспорта и связи Кемеровской области Дмитрий Антипов.
Спикер пояснил, что в момент проведения работ все цифровые передатчики отключаются, и на экране телевизора изображение отсутствует
Напомним, что с 15 апреля Кузбасс полностью перешел на «цифру».
ИСТОЧНИК KP.RU