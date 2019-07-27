2019-07-27T11:36:14+03:00
Общество

Пресс-конференция с участниками фестиваля «Герои мирового рока»: прямая трансляция

Рокеры отвечают на вопросы журналистов [видео]
Екатерина БОРМОТОВА
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В Кемерове проходит пресс-конференция с участниками музыкального фестиваля «Герои мирового рока»В Кемерове проходит пресс-конференция с участниками музыкального фестиваля «Герои мирового рока»
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В Кемерове проходит пресс-конференция с участниками музыкального фестиваля «Герои мирового рока». На вопросы журналистов отвечают известные рокеры и организаторы масштабного мероприятия.

«Комсомольская правда» ведет прямую трансляцию с пресс-конференции, где на вопросы журналистов отвечают Вольф Хоффманн из группы Accept, Шарон ден Адель из группы Within Temptation, Ди Си Купер из Royal Hunt и организаторы фестиваля.

Сам фестиваль начнется в 15.30, его ведущим станет Николай Фоменко.

ИСТОЧНИК KP.RU

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