Пресс-конференция с участниками фестиваля «Герои мирового рока»: прямая трансляция
Рокеры отвечают на вопросы журналистов [видео]
В Кемерове проходит пресс-конференция с участниками музыкального фестиваля «Герои мирового рока»
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В Кемерове проходит пресс-конференция с участниками музыкального фестиваля «Герои мирового рока». На вопросы журналистов отвечают известные рокеры и организаторы масштабного мероприятия.
«Комсомольская правда» ведет прямую трансляцию с пресс-конференции, где на вопросы журналистов отвечают Вольф Хоффманн из группы Accept, Шарон ден Адель из группы Within Temptation, Ди Си Купер из Royal Hunt и организаторы фестиваля.
Сам фестиваль начнется в 15.30, его ведущим станет Николай Фоменко.
ИСТОЧНИК KP.RU