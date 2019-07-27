2019-07-27T14:42:59+03:00
Общество

Когда развеется смог над Кузбассом

Мнение синоптика
Екатерина БОРМОТОВА
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Дымка вернется в Красноярский край и Иркутскую областьДымка вернется в Красноярский край и Иркутскую областьФото: Екатерина БОРМОТОВА
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Синоптики рассказали, когда развеется смог над Кузбассом. Дымовой шлейф от лесных пожаров вернется в Красноярский край.

В Красноярском крае и Иркутской области полыхают лесные пожары, в настоящее время горит порядка 1,5 миллиона гектаров. Всю неделю ветер разносил дым в сторону запада: в ряде областей, в том числе в Кемеровской, из-за этого был введен режим так называемого черного неба.

- Сейчас воздушные потоки меняют свое направление с северо-восточных на северо-западные и западные, то есть этот шлейф от лесных пожаров должен уходить от нас на восток (в сторону Красноярска). Мы предполагаем, что будет посвежее ветер, не исключены отдельные очаги дождей, - цитирует ТАСС пресс-секретаря Западно-Сибирского УГМС Ренада Ягудина.

Напомним, ранее медики рассказали, насколько опасно находиться в сложившихся условиях людям.

ИСТОЧНИК KP.RU

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