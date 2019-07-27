Думали рассосется? Ребенок два месяца ходил с батарейкой в животе в Кузбассе
В Кузбассе ребенок два месяца проходил с батарейкой в животе. В результате малыш получил ожог пищевода и нуждается в длительной сложной реабилитации.
В областную детскую клиническую больницу поступил ребенок, у которого диагностировали ожог пищевода на стадии рубцевания. Оказалось, что малыш проглотил батарейку и проходил с ней два месяца – врачи по месту жительства инородное тело не обнаружили.
- После длительного лечения по месту жительства с синдромом рвоты пациент обратился к нам для проведения диагностической гастродуоденоскопии. В ходе процедуры мы обнаружили, что в просвете пищевода стоит инородное тело – батарейка, - прокомментировала врач-эндоскопист ОДКБ Ирина Альникова.
Ребенок два месяца ходил с батарейкой в животе.Комментарий врача. Видео: detskaya_oblastnaya_ / Instagram
Разумеется, батарейку сразу же извлекли. Но последствия от ее пребывания в пищеводе печальные. При контрольном осмотре врачи заметили самое грозное осложнение – ожог пищевода на стадии рубцевания.
- Ребенок болел длительно, ориентировочно, около двух месяцев. К сожалению, врачи по месту жительства данную ситуацию не выявили, потому что мама не предъявляла подобных жалоб, - добавила врач.
Теперь малышу предстоит неоднократное эндоскопическое бужирование, первые процедуры которого проходят под наркозом.
ИСТОЧНИК KP.RU