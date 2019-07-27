Думали рассосется? Ребенок два месяца ходил с батарейкой в животе в Кузбассе

СЕГОДНЯ 15:58 2019-07-27T15:58:48+03:00

Ни мама, ни медики вовремя не обнаружили инородное тело Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

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В Кузбассе ребенок два месяца проходил с батарейкой в животе. В результате малыш получил ожог пищевода и нуждается в длительной сложной реабилитации.

В областную детскую клиническую больницу поступил ребенок, у которого диагностировали ожог пищевода на стадии рубцевания. Оказалось, что малыш проглотил батарейку и проходил с ней два месяца – врачи по месту жительства инородное тело не обнаружили.

- После длительного лечения по месту жительства с синдромом рвоты пациент обратился к нам для проведения диагностической гастродуоденоскопии. В ходе процедуры мы обнаружили, что в просвете пищевода стоит инородное тело – батарейка, - прокомментировала врач-эндоскопист ОДКБ Ирина Альникова.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="270" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/722629" frameborder="0"></iframe> Ребенок два месяца ходил с батарейкой в животе.Комментарий врача. Видео: detskaya_oblastnaya_ / Instagram

Разумеется, батарейку сразу же извлекли. Но последствия от ее пребывания в пищеводе печальные. При контрольном осмотре врачи заметили самое грозное осложнение – ожог пищевода на стадии рубцевания.

- Ребенок болел длительно, ориентировочно, около двух месяцев. К сожалению, врачи по месту жительства данную ситуацию не выявили, потому что мама не предъявляла подобных жалоб, - добавила врач.

Теперь малышу предстоит неоднократное эндоскопическое бужирование, первые процедуры которого проходят под наркозом.

ИСТОЧНИК KP.RU