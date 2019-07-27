2019-07-27T15:58:48+03:00
Общество

Думали рассосется? Ребенок два месяца ходил с батарейкой в животе в Кузбассе

Это привело к серьезным последствиям [видео]
Екатерина БОРМОТОВА
Поделиться:
Ни мама, ни медики вовремя не обнаружили инородное телоНи мама, ни медики вовремя не обнаружили инородное телоФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Изменить размер текста:

В Кузбассе ребенок два месяца проходил с батарейкой в животе. В результате малыш получил ожог пищевода и нуждается в длительной сложной реабилитации.

В областную детскую клиническую больницу поступил ребенок, у которого диагностировали ожог пищевода на стадии рубцевания. Оказалось, что малыш проглотил батарейку и проходил с ней два месяца – врачи по месту жительства инородное тело не обнаружили.

- После длительного лечения по месту жительства с синдромом рвоты пациент обратился к нам для проведения диагностической гастродуоденоскопии. В ходе процедуры мы обнаружили, что в просвете пищевода стоит инородное тело – батарейка, - прокомментировала врач-эндоскопист ОДКБ Ирина Альникова.

Ребенок два месяца ходил с батарейкой в животе.Комментарий врача. Видео: detskaya_oblastnaya_ / Instagram

Разумеется, батарейку сразу же извлекли. Но последствия от ее пребывания в пищеводе печальные. При контрольном осмотре врачи заметили самое грозное осложнение – ожог пищевода на стадии рубцевания.

- Ребенок болел длительно, ориентировочно, около двух месяцев. К сожалению, врачи по месту жительства данную ситуацию не выявили, потому что мама не предъявляла подобных жалоб, - добавила врач.

Теперь малышу предстоит неоднократное эндоскопическое бужирование, первые процедуры которого проходят под наркозом.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Within Temptation на рок-концерте в Кемерове: прямая трансляция
Датская группа Royal Hunt вышла на сцену в Кемерове: прямая трансляция
Когда развеется смог над Кузбассом
Шведская хеви-метал группа HammerFall выступает в Кемерове: прямая трансляция
Пресс-конференция с участниками фестиваля «Герои мирового рока»: прямая трансляция
Кузбассовцы останутся без телевидения
В Кузбассе погибли женщина и ее 7-летняя дочь: фото с места аварии
На въезде в Кемерово столкнулись две легковушки
Пожар на площади 400 квадратов тушили утром в Кемерове
Из-за рок-фестиваля кемеровский транспорт будет ездить по-другому
Два самолета приземлились в Кемерове с задержкой
Мотоциклист влетел в трактор на дороге в Кемерове
На кузбасской трассе разбились женщина и 7-летняя девочка
По Новокузнецку ездил подросток на «Горыныче»
Скончался выдающийся кузбасский журналист Илья Ляхов
Сотни кузбассовцев пострадали от борщевика
Зам кемеровского мэра возглавил кузбасский департамент ЖКХ
Банк УРАЛСИБ увеличил объемы автокредитования в 1,8 раза по итогам 2 квартала
Кузбассовцам запретили водить опасную сельхозтехнику
Кузбассовец сломал позвоночник при падении с третьего этажа
Видео: грузовик провалился под землю на кузбасской шахте
Ночью в Кемерове подожгли легковушку и КамАЗ
В Кемерове прекратили поиски 45-летней женщины в очках
Тест-драйв автомобиля в Кемерове превратился в краш-тест
После увольнения житель Осинников украл машину у работодателя
Уникальный центр подготовки спецназа откроется в Кузбассе
РСХБ снизил ставку по ипотеке для семей с детьми до 5,2 процента годовых
Когда кузбассовцам разрешат бить шишки