Немецкая рок-группа Accept выступила в Кемерове
В Кемерове прошел грандиозный международный музыкальный фестиваль «Герои мирового рока». В финале концерта свою программу представила немецкая рок-группа Accept.
Группа была организована в 1971 году, и сейчас имеет мировую известность. Их музыка сочетает в себе оригинальный вокал, мелодичность и виртуозность гитарных соло, а также брутальную ритмическую основу. В Кемерове металлисты объединились с симфоническим оркестром и представили уникальную программу. Их выступление можно посмотреть здесь и здесь.
Также в субботу на сцене «Героев мирового рока» выступили группы HammerFall, Royal Hunt и Within Temptation – солистка последней, кстати, пообщалась с кемеровскими журналистами и высказала свое мнение о русском языке.
Кроме музыки, гостям фестиваля показали иллюзионное шоу братьев Сафроновых, свето-пиротехническое представление, а в конце запустили в небо восхитительный салют. Ведущим мероприятия был Николай Фоменко.
ИСТОЧНИК KP.RU