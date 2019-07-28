Немецкая рок-группа Accept выступила в Кемерове

СЕГОДНЯ 04:04 2019-07-28T04:04:17+03:00

Группа Accept была организована в 1971 году

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В Кемерове прошел грандиозный международный музыкальный фестиваль «Герои мирового рока». В финале концерта свою программу представила немецкая рок-группа Accept.

Группа была организована в 1971 году, и сейчас имеет мировую известность. Их музыка сочетает в себе оригинальный вокал, мелодичность и виртуозность гитарных соло, а также брутальную ритмическую основу. В Кемерове металлисты объединились с симфоническим оркестром и представили уникальную программу. Их выступление можно посмотреть здесь и здесь.

Также в субботу на сцене «Героев мирового рока» выступили группы HammerFall, Royal Hunt и Within Temptation – солистка последней, кстати, пообщалась с кемеровскими журналистами и высказала свое мнение о русском языке.

Кроме музыки, гостям фестиваля показали иллюзионное шоу братьев Сафроновых, свето-пиротехническое представление, а в конце запустили в небо восхитительный салют. Ведущим мероприятия был Николай Фоменко.

ИСТОЧНИК KP.RU