2019-07-28T07:19:47+03:00
Происшествия

Новокузнечанин ограбил сразу двух своих соседей

Мужчина похитил мебель и строительные инструменты
Екатерина РОМАНОВА
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Новокузнечанин ограбил сразу двух своих соседейНовокузнечанин ограбил сразу двух своих соседейФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Один из жителей города Новокузнецка ограбил сразу двух хозяев одной и той же квартиры. Сначала – прежних хозяев, когда они выезжали оттуда. А потом – новых.

Одна из жительниц города Новокузнецка приобрела квартиру и начала в ней делать ремонт. В один из дней она обнаружила, что из квартиры пропали строительные инструменты. При этом входная дверь была закрыта.

Женщина обратилась в полицию за помощью, и стражи порядка вскоре задержали злоумышленника. Им оказался 29-летнниий сосед. Он через общую лоджию забрался в квартиру потерпевшей и похитил строительные инструменты общей стоимостью порядка шести тысяч рублей. «Добычу» от продал знакомому за 200 рублей. Также оказалось, что мужчина причастен еще к одной краже: во время переезда он похитил у прежних хозяев квартиры комплект стульев общей стоимостью 20 тысяч рублей.

В отношении соседа-воришки возбуждены два уголовных дела о краже. Мужчина может лишиться свободы на срок до шести лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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