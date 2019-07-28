Герои разогнали тучи: после рок-фестиваля в Кемерове выглянуло солнце

СЕГОДНЯ 07:43 2019-07-28T07:56:16+03:00

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Воскресенье, 28 июля, в Кузбассе началось с солнца. Мгла, затянувшая небо Кузбасса на всю неделю, немного рассеялась.

После прошедшего в субботу в Кемерове рок-фестиваля небо, затянутое на протяжении недели дымкой, наконец, расчистилось. Словно герои мирового рока не только отыграли потрясающий концерт, но и своей музыкой и последовавшим за ней фейерверком развеяли мглу над Кузбассом. В Кемерове впервые за неделю солнце не просто пробилось сквозь тучи, но даже небо обрело привычный голубой оттенок. В Новокузнецке «красное солнце», едва проглядывавшее сквозь тучи, стало привычно ярким. Правда, небо по-прежнему остается сероватого цвета.

К слову, в воскресенье в Кузбассе ожидается до +26 градусов тепла, переменная облачность. Вероятность осадков невелика. Слабый юго-западный ветер может достигать скорости 12 метров в секунду. Также возможны дым и дымка. Высокий класс пожароопасности сохраняется в Яйском, Крапивинском и Мариинском районах.

ИСТОЧНИК KP.RU